Christian Klein erforscht seit über zehn Jahren welchen Beitrag grüne Fonds und andere nachhaltige Finanzprodukte leisten können. Der Finanzwirtschaft komme eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel zu, sagt der Finanzprofessor.

Christian Klein ist Professor für Sustainable Finance an der Universität Kassel.

Viele Kleinanleger scheinen das ähnlich zu sehen – zumindest, wenn man einen Blick auf die jüngsten Marktdaten wirft. Grüne Fonds erleben momentan einen enormen Boom. Das Anlagevolumen für nachhaltige Finanzprodukte hat sich allein in den vergangenen zwei Jahren auf über 500 Milliarden Euro mehr als verdoppelt.



Aber es gibt auch viele Fragezeichen beim "grünen Geld". Greenwashing-Skandale erschüttern die Branche, Verbraucherzentralen verklagen Banken wegen Irreführung und in so manchem Fonds stecken auch Firmen, die man nicht unbedingt für "grün" halten würde.



Was grüne Fonds wirklich beitragen können, um den Klimawandel zu bekämpfen und wo es sich für Kleinanleger lohnt genau hinzuschauen – darüber spricht Christian Klein in der Redezeit.

Redaktion: Valentina Dobrosavljević