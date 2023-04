Wilde Vögel in der Stadt – Caroline Ring

Die Evolutionsbiologin Caroline Ring aus Berlin ist in zwölf Städten jeweils einer dort auffälligen Vogelart gefolgt und hat deren Perspektive eingenommen: Nilgänse in Frankfurt, Amseln in Bamberg, Stadttauben in Bochum.

Caroline Ring, Evolutionsbiologin und Wissenschaftsjournalistin

Die Vogelwelt in den Städten verändert sich seit Jahren deutlich, die Artenvielfalt in den Innenstädten nimmt zu. Menschen vernichten nicht nur die Lebensräume der Vögel auf dem Land, sondern schaffen in der Stadt auch neue.



Hamburg ist ohne Höckerschwäne im Zentrum kaum vorstellbar. Ein "Schwanenvater" genannter Mitarbeiter der Stadt kümmert sich dort eigens um die Vögel. Caroline Ring war dabei, als er die Tiere mit dem Kahn in ihr Winterquartier fuhr.



In Bochum hat sie sich die Tauben angeschaut. Die meisten Stadtbewohner mögen diese Vögel und ihre Hinterlassenschaften nicht. Caroline Ring plädiert dafür, dass wir Verantwortung für sie übernehmen. Denn wir haben diese Vögel zu dem gemacht, was sie sind: Stadttauben.

Redaktion: Barbara Geschwinde

