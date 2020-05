Mit Gelassenheit gegen die Angst – Borwin Bandelow

Borwin Bandelow, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Göttingen

Der Göttinger Angstforscher Borwin Bandelow plädiert für mehr Gelassenheit im Umgang mit dem Coronavirus. Seiner Meinung nach haben wir deshalb so viel Angst vor Corona und den Folgen, weil das Virus unbekannt und somit nicht beherrschbar ist. Der Psychologe weiß, dass Menschen ab Mitte 30 die größten Angstgefühle haben. Vor allem Frauen gehören zur Hochrisikogruppe für Angst.



Eigentlich müssten ältere Menschen mehr Angst haben. Aber Angst wird über Rezeptoren im Gehirn gesteuert, die im Alter langsamer werden. Und das macht gelassen. Borwin Bandelow rät, positiv mit Angst umzugehen. Dazu gehört es, alles zu tun, was einem Spaß macht. Für den Angstforscher ist die Chance, im Lotto zu gewinnen, größer als an einer Infektion mit dem Coronavirus zu sterben.

Redaktion: Julia Lührs