Wie Corona unsere Arbeit verändert

Birger Priddat forscht über die Zukunft der Arbeit

Birger P. Priddat ist Professor für Wirtschaft und Philosophie an der Universität Witten-Herdecke und sagt, die Corona-Krise verändert die Wirtschaft in einem Ausmaß, wie wir es noch nie kannten. Er hat erforscht, wie sich die Arbeitswelt in den letzten Jahrhunderten gewandelt hat, wie neue Arbeitsmodelle entstehen und wo die aktuelle Situation uns hinführen wird.



Homeworking, Kurzarbeit, Digitalisierung – Worauf müssen wir uns einstellen? Werden wir mehr Muße und mehr Freizeit haben und anders miteinander umgehen? Zumindest eines ist klar: Viele wollen Ordnung und Sicherheit. Damit können wir auch selbst beeinflussen, wie die Weichen für unsere Zukunft gestellt werden. Wie das konkret aussehen könnte, darüber spricht Sabine Brandi mit Prof. Birger Priddat in der WDR 5 Redezeit.

Redaktion: Heiko Hillebrand