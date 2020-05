"Girlboss": Wie Frauen sich kleinmachen – Bianca Jankovska

Bianca Jankovsa, Autorin, Essayistin und Digital-Unternehmerin

Indem Unternehmerinnen sich als "Girlbosse" oder "Shepreneurs" betiteln, verniedlichen sie sich und ihre Arbeit. Hinzu kommt: Hinter der feministischen Fassade verbirgt sich oft reiner Kapitalismus. Der Feminismus verkommt zum Marketinginstrument. Viele "Girlbosse" bauen bereitwillig gewinnmaximierende, hierarchische Unternehmen auf, die mit gelebter Solidarität nichts mehr zu tun haben, meint Bianca Jankovska.



Ein Schönwetterfeminismus, der nicht nach einer besseren, gerechteren Weltordnung strebt, sondern im besten neoliberalen Sinne für den eigenen Profit genutzt wird. Bianca Jankovska dekonstruiert in ihrem Essayband eindrücklich die Girlboss-Bewegung und fragt gleichzeitig: Wie kann feministisches Unternehmertum gelingen?

Redaktion: Moritz Folk

Buchtipp

Bianca Jankovska und Julia Feller: Dear Girlboss, we are done. Books on Demand 2020. 104 Seiten. ISBN-13: 9783751921565.