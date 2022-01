Ist Sex Kultur? – Bettina Stangneth

Was ist Sex? Für die Philosophin und Historikerin Bettina Stangneth, international ausgezeichnet für ihre Adolf-Eichmann-Biografie aus dem Jahr 2011, ist Sex eine Kulturleistung, über die Menschen selten in der Lage sind, unbeschwert zu sprechen. Da stehen den Menschen aus Europa die eigene, jahrhundertealte Tradition im Weg, die Sex in den Bereich des Triebhaften und des Tierischen verdrängt hat. Sex wird häufig als schambesetzt, problematisch oder angsteinflößend gesehen.

Auch in heutigen medialen Diskussionen ist das Sprechen über Sex für Bettina Stangneth häufig mit negativen Begleiterscheinungen verknüpft, von Pornosucht bis zu sexualisierter Gewalt. Für die Philosophin kann Sex aber auch eine Gabe des Menschen sein. Deshalb streitet Bettina Stangneth für nichts weniger als eine neue sexuelle Aufklärung.

Redaktion: Jessica Eisermann

Buchtipp:

Bettina Stangneth (2020): Sexkultur. Hamburg: Rowohlt Verlag. 288 Seiten. ISBN 978-3-498-00145-2