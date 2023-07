Krieg und Familie –Artur Weigandt

"Der Krieg Russlands gegen die Ukraine verwischt die Spuren unserer Familie. Mit jedem Schuss. Mit jeder Granate. Mit jeder Explosion habe ich das Gefühl, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ineinanderfallen" , schreibt Artur Weigandt in seinem Debüt "Die Verräter". In dem stark autobiografisch fundierten Roman blickt er einerseits auf die aktuellen Geschehnisse, die der russische Angriffskrieg in der Ukraine bedingt; vor allem aber unternimmt er eine Erkundung in diese sowjetischen Welten, die seine heute postsowjetische Familie ausmachen. Im Zentrum von Vielem steht ein Dorf in Kasachstan, Uspenka. Dort wurde Artur Weigandt im Jahr 1994 geboren. Dorthin wurden seine Vorfahren während der Stalin-Zeit (einmal mehr) vertrieben. Von dort wanderten seine Eltern kurz nach seiner Geburt mit ihm nach Deutschland aus.

"Deine Oma ist Belarussin, die Russisch spricht. Dein Großvater ist ein Ukrainer, der kein Ukrainisch kann. Die Mutter deines Vaters ist eine Russlanddeutsche, die eine Mischung aus Ukrainisch und Russisch gesprochen hat. Der Vater deines Vaters ist ein Russlanddeutscher, der kein Deutsch kann ", so beschreibt die Mutter einmal die Komplexität der Familie. Artur Weigandt wuchs schließlich im Emsland auf, er lebt heute in Berlin, wo er als freier Autor und Journalist arbeitet. Er hat längere Zeiträume in Tbilissi, Prag und Kiew verbracht; auch heute noch reist er regelmäßig zur Recherche in die Ukraine.

Buchtipp:

Artur Weigandt (2023): Die Verräter. Hanser Berlin. 160 Seiten. 22 Euro. ISBN ‎ 978-3446275904

