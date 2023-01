Alternative Reiseziele – Antje Zimmermann

Mit dem Zug ans Meer

In NRW in den Zug einsteigen und fünf, sechs oder sieben Stunden später an den Stränden unserer Nachbarländer aussteigen. Was fast zu schön klingt, um wahr zu sein, ist eine realistische Urlaubsoption.



Haarlem in Holland

Haarlem in Holland ist mit dem ICE von Köln in gut drei Stunden erreicht. Leidräder warten direkt am Bahnhof und bringen Urlauber durch idyllische Dünen in zehn Minuten an den Strand. Zudem bietet Haarlem auf kleinstem Raum das, was wir an Holland lieben: Grachten, Gemütlichkeit und Originalität. Was fehlt, sind die Touristenströme, die den Besuch von Amsterdam oft zur Tortur machen.