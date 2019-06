Vermittler im Medizinstreit?

Immer wieder findet in den Medien – analog oder virtuell – eine Art Naturheilkunde-Bashing statt. Mit einiger Überheblichkeit sprechen Anhänger der so genannten "Schulmedizin" den natürlichen oder traditionellen Methoden in der Medizin die wissenschaftliche Grundlage ab und sortieren sie in den unseriösen oder gar esoterischen Bereich. Wir wollen klären: Was ist Ursache dieses anhaltenden Streits? Findet er nur in den Medien und auf sozialen Plattformen statt oder auch in der medizinischen Praxis? Was versteht man überhaupt unter Naturheilkunde? Wie steht es um die wissenschaftliche Evidenz in der Naturheilkunde. Und: schafft Prof. Michalsen es, im Medizinstreit eine vermittelnde Rolle einzunehmen?

Redaktion: Heiko Hillebrand