Richtig umgehen mit Folgen der Pandemie – Aisha Munk

Dr Aisha Munk rät, sich auf Positives zu konzentrieren.

Etwa die Hälfte der Befragten zeigte während der Zeit der durch Corona verursachten Isolation, des Eingeschlossenseins zuhause, Symptome mindestens einer psychischen Krankheit – das ist eines der Ergebnisse der Studie von Psychologen der Universität Gießen. "Panik, Zwang und Gesundheitsangst haben deutlich zugenommen", sagt die Psychologin Dr. Aisha Munk, verantwortliche Autorin der Studie.



Die gute Nachricht: Die Untersuchung hat auch gezeigt, was in solchen Situationen hilft. Dazu zählt vor allem, sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. "Wenn ich mich zum Beispiel immer wieder selbst zurückhole, in so einer Art Gedankenstopp", sagt die Psychologin. "Und versuche, aus einer anderen Perspektive das Positive zu beleuchten – dann ist da schon viel machbar." So sei es unter Umständen sogar möglich, gestärkt aus solchen Krisen herauszukommen.

Redaktion: Heiko Hillebrand