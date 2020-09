Lob der langen Liebe – Werner Bartens

In seinem neuen Buch widmet Werner Bartens sich der "schwer erziehbaren und mehrfach ungesättigten Stones-Generation", wie er sie nennt, nämlich den Jahrgängen von 1950 bis Mitte 1970. Ihnen fehle der milde Blick auf das Alter, stattdessen wüssten sie vor lauter Möglichkeiten nicht, wohin sie überhaupt wollten. Es werde kühl kalkuliert, ob der andere einen weiter bringe, ob er sexuelle Erfüllung beschere – Optimierungswahn und kapitalistische Verwertungslogik hätten längst in das Beziehungsleben Einzug gehalten. Doch der permanente Aufruf zum Neustart, den viele aus der Arbeitswelt kennen, beschere in der Liebe nichts als derbe Übersprungshandlungen und übereilte Trennungen.

Werner Bartens singt stattdessen ein Loblied auf die lange Liebe, die nichts mit kurzfristigem Gefühlsdusel zu tun habe. Akute Schwärmerei und dauerhafte Liebe schließen sich für ihn aus. Schon die Romantiker hätten mit der langen Liebe eben nicht permanente Verliebtheit in Verbindung gebracht, sondern die Seelenverwandschaft. Dann sei eine lange Liebe wie ein wärmendes Kaminfeuer und ein großer Schatz für alle Wechselfälle des Lebens.

Buchtipp

Werner Bartens: Lob der langen Liebe: Wie sie gelingt und warum sie unersetzbar ist, Rowohlt Berlin, 2020, 320 Seiten, 20 Euro

Redaktion: Lioba Werrelmann