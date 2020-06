Interkulturelle Medizin – Solmaz Golsabahi-Broclawski

Mehr als 20 Millionen Menschen unterschiedlicher Herkunft leben in Deutschland. Häufig kommt es zu Missverständnissen zwischen Ärzt*innen und Menschen, die in anderen Kulturen sozialisiert sind. Schon Krankheit und Schmerz werden in verscheidenen Kulturen sehr unterschiedlich ausgedrückt.

Solmaz Golsabahi-Broclawski leitet das Medizinische Institut für transkulturelle Kompetenz in Bielefeld. Sie bringt Angehörigen medizinischer Berufe bei, ein Gespür dafür zu entwickeln, mit Patient*innen ganz unterschiedlicher Herkunft umzugehen und mit ihnen kultursensibel zu kommunizieren. Die Psychiaterin ist überzeugt: Das macht das Arbeiten für die Ärzt*innen einfacher und verbessert die Behandlung für die Patient*innen.



