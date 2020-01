Die Normalität der Metropole

Auf rund 1.000 Seiten hat Jens Bisky zusammengefasst, was Berlin war und heute ist. Seine unterhaltsam lesbare Studie der Hauptstadtgeschichte besticht durch eine enorme Materialfülle auf Basis jahrelanger Recherche.



Neben der politischen und der architektonischen erzählt Bisky vor allem eine Mentalitätsgeschichte der Hauptstadt – mit Blick auf die vielen Brüche und Widersprüche der Entwicklung speziell im 20. Jahrhundert. Die Zeit seit 1989 interessiert den Kulturwissenschaftler besonders, weil sie ihn auch persönlich stark geprägt hat; im Grunde genommen, sagt er, gehe die Geschichte Berlins als Metropole nach vielen Jahren des Stillstands seitdem erst so richtig los.

Den Kulturwissenschaftler Jens Bisky interessieren die Ambivalenzen der Stadt

Die sprichwörtliche Berliner Schnauze mit allem Drum und Dran sieht Jens Bisky auch als ein Produkt der Geschichte, mit Ursachen lange vor der Wende, die allerdings auch heute noch akut sind: "Etwa die Wohnungsnot, den hohen Anteil von Mietern. Hinzu kommen Skepsis, dauernde Überforderung, zur Schau gestellte Unbeeindrucktbarkeit und ein gebrochenes Selbstbewusstsein." Berlin ist etwas Tolles, mit dem es in vielerlei Hinsicht dann doch nicht so weit her ist – diese Ambivalenz spiegelt sich auch in der Mentalität der Berliner*innen, sagt der Publizist, der an seiner Hauptstadt neben ihrer Vielfalt vor allem Eines schätzt: ihre Normalität.

Buchtipp

Jens Bisky (2019): Berlin. Biographie einer großen Stadt.

Rowohlt Berlin Verlag. 976 Seiten. 38 Euro. ISBN 978-3871348143

