Kino als Zufluchtsort – Ilker Catak

Es hat ein paar Jahre gedauert, bis Ilker Catak wusste, dass er Regisseur werden will. Bereits sein Abschlussfilm an der Hamburger Media School wurde 2015 mit dem Studenten Oscar in Gold prämiert. Aktuell ist sein vierter Langfilm "Das Lehrerzimmer" im Kino, der den Mikrokosmos Schule auslotet.