60 Jahre Anwerbeabkommen – Haci-Halil Uslucan

Welche weitreichenden Folgen das Anwerbeabkommen haben würde, ahnte im Oktober 1961 wohl niemand. Bis zum sogenannten Anwerbestopp im Jahr 1973 kam bereits knapp eine Million Menschen aus der Türkei nach Deutschland. Viele von ihnen gründeten Familien, fanden Freundinnen und Freunde – und blieben.



Heute sind Menschen mit einer türkischen Zuwanderungsgeschichte in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens selbstverständlich vertreten, in den Kommunen, in Vereinen oder im Bundestag. Doch innerhalb der Integration, die als sogenannte Arbeitsmigration begann, ist vieles auch nicht gut gelaufen – damals wie heute.

Welche Folgen hat das deutsch-türkische Anwerbeabkommen vor 60 Jahren bis heute? Was hat seitdem gut geklappt und was könnte in Zukunft besser laufen? Darüber spricht der Leiter des Zentrums für Türkeistudien und Integrationsforschung in Essen Haci-Halil Uslucan in der Redezeit.

Redaktion: Jessica Eisermann