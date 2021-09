Bei den First Nations – Frauke Buchholz

Kanada ist in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse. Ein Thema dabei ist die immense Benachteiligung der indigenen Bevölkerung und der strukturelle Rassismus, dem die "First Nations" ausgesetzt sind. Gerade wird darüber wieder eine intensive Debatte geführt, nachdem auf dem Gelände ehemaliger Umerziehungslager, meist unter Federführung der Katholischen Kirche, Hunderte Leichen von Kindern und Jugendlichen gefunden wurden.

Ein Thema, mit dem auch die Aachener Schriftstellerin Frauke Buchholz vertraut ist: Sie hat Freunde, die die sogenannten "Residential Schools" überstanden haben. Frauke Buchholz ist Expertin für indigene Literaturen. Seit den 1980er-Jahren pflegt sie intensive Kontakte zu indigenen Kanadier:innen, hat auch in Reservaten gelebt und als Lehrerin unterrichtet. In ihrem Debütroman "Frostmond" spielen diese Erfahrungen eine zentrale Rolle. Der Krimi erzählt zugleich auch von einem weiteren Skandal mit Blick auf die indigene Bevölkerung: Hunderte, vielleicht sogar Tausende Mädchen und Frauen sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten entlang des "Transcanada Highway 16" verschwunden. Die Behörden scheint das nicht zu interessieren, nur in 18 Fällen wurden überhaupt Ermittlungen aufgenommen.

Buchtipp

Frauke Buchholz (2021): Frostmond. Bielefeld: Pendragon Verlag, 288 Seiten, ISBN 978-3-86532-723-9

