Ein Klimatribunal – Andres Veiel

Deutschland im Jahr 2034: Die Klimawandelfolgen sind auch in Zentraleuropa massiver spürbar; wenn auch nicht so heftig, wie in anderen Erdteilen, wo diese Krise längst Leben und Existenzen gefährdet. 31 Länder aus dem Globalen Süden haben die Bundesrepublik verklagt. Sie fordern viele Milliarden an Schadenersatz für die Schäden, die der Klimawandel bewirkt hat – verursacht von den Industrieländern als größten Klimasündern – eine berechtigte Forderung? So die Geschichte und das Setting des Thrillers "Ökozid" von Regisseur Andres Veiel, der im Rahmen der ARD-Themenwoche #wieleben am 18. November um 20.15 im Ersten läuft.