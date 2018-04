Reisen mit digitaler Nabelschnur

Manche Jugendliche haben den Kaffee auf und schalten ihre digitalen Verbindungen einfach ab, wenn sie in Welt hinaus fahren. Wer ununterbrochen mit der Versorgung seiner diversen Facebook-Gruppen beschäftigt ist und stündlich Bilder whatsappt, der kommt nicht wirklich in der Fremde an. Anderen hingegen tut es gut auf diese Art mit Netz und doppeltem Boden unterwegs zu sein, im Kontakt mit den Freunden zu bleiben und hin und wieder einen Rat von Mama zu bekommen. Wie immer also eine Frage des Charakters und der Haltung zum eigenen Leben.

Autorin: Conny Schäfer

Redaktion: Gundi Große