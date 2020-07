Naturfotograf Ingo Arndt – Bären, Pumas und Honigwaldbienen

Seit 30 Jahren reist Ingo Arndt um die Welt. In Patagonien gewöhnte sich ein Rudel Pumas so an ihn, dass einzigartige Aufnahmen bei der Jagd gelangen. Für sein neuestes Projekt fotografierte der 52-Jährige wildlebende Honigbienen in ihrem angestammten Lebensraum, den Baumhöhlen im Wald.