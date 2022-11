USA: Highway-Geschichten zu den Midterms

Bei den Midterms in den USA stehen dieses Mal alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus zur Abstimmung. Das ist – auch wenn der Vergleich hinkt – das amerikanische Pendant zum deutschen Bundestag. Dazu geht es um 35 von 100 Sitzen im Senat, also der Vertretung der Bundesstaaten. In beiden Kammern halten die Demokraten, die Partei von Präsident Joe Biden, bislang knappe Mehrheiten.

John Tyson

Auch wenn der Präsident selbst dabei nicht zur Wahl steht, gelten die Midterms als Abstimmung über seine Arbeit. Mit der Tendenz, ihn kräftig zu rupfen. Laut Meinungsumfragen ist das auch dieses Mal zu erwarten. Das Zünglein an der Waage, so die Meinungsforscher, werden wieder einmal die Swing States sein – Staaten, die mal an die eine Partei fallen, mal an die andere. Wie Nevada. Vor den Midterms war Tom Noga dort unterwegs. Auf dem Highway 50 – von vielen Menschen auch "einsamste Straße der USA" genannt.

Autor: Tom Noga

Redaktion: Heiko Hillebrand