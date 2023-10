Wie Landwirtschaft einen Nationalpark zerstört

In der spanischen Region Kastilien La-Mancha stirbt ein Nationalpark. Die Tablas de Daimiel waren einmal das größte Feuchtgebiet Zentralspaniens. Bis zu 40.000 Wasservögel haben früher im Schilf gebrütet, es gab Fischer und Menschen aus der Region sind zum Schwimmen in die Lagune gekommen. Heute sind von den 2.000 Hektar Wasserfläche nur noch knapp zehn Prozent übrig.

Der Grund dafür: massive landwirtschaftliche Bewässerung. Seit Jahrzehnten ist die Region Kastilien-La Mancha ein wichtiges Anbaugebiet für Wein und Wassermelonen. Weil es nur selten regnet, müssen die Landwirte künstlich bewässern – mit Grundwasser, das sie in großen Mengen aus über hundert Metern Tiefe pumpen. Zum Teil stammt das Wasser aus illegalen Brunnen. Davon soll es in der Gegend Tausende geben. Aber über dieses offene Geheimnis will niemand reden.

Der unkontrollierte Wasserraub hat den Grundwasserspiegel in den vergangenen Jahren gefährlich sinken lassen. Mit fatalen Folgen für die Natur. Aber wie konnte es so weit kommen? Und warum ist es so schwierig, diese gefährliche Entwicklung zu stoppen?

Autor:innen: Judith Rubatscher und Dominik Braun

Redaktion: Gundi Große