Stress und Freude - Arbeiten in der Kita

Schlechte Bezahlung und Personalmangel - darüber klagen Erzieherinnen und Erzieher wie Eltern in Deutschland. Das Land steckt in einer Kita-Krise, weil zu viele Kinder auf viel zu wenige Pädagogen treffen. Kita-Mitarbeiterinnen, die keine Pausen machen können, die, auch wenn sie krank sind arbeiten, sich aufreiben zwischen Windelwechsel, Sprachförderung und manchmal auch nörgelnden Helikopter-Eltern. Familienministerin Franziska Giffey will mit dem Gute-Kita-Gesetz eine bessere, flächendeckendere Betreuung von Kindern erreichen. Auf welche Realität treffen die Vorschläge?

Dass Arbeit in einer Kita mehr bedeutet als ein bisschen Basteln unter ohrenbetäubendem Kinderlärm ist inzwischen bekannt. Arbeit mit Kindern wird aber häufig immer noch als typisch weibliche Aufgabe gesehen, die Frauen natürlicherweise übernehmen können. Das Bewusstsein, wie wichtig qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher und die Wertschätzung des Berufs ist, kommt häufig erst dann, wenn die eigenen Kinder zur Eingewöhnung gebracht werden. Simone Wienstroer berichtet über die Kita-Krise in Deutschland.

Autorin: Simone Wienstroer

Redaktion: Regina Tanne