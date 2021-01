Wuhan ein Jahr nach Beginn der Covid-19-Krise

Wuhan ist zurück im Alltag. Zumindest auf den ersten Blick. An der prächtigen Uferpromenade am Fluss Yangtse stehen gut gelaunte Frauen und Männer dicht gedrängt an einem Bootsanleger. Schon seit einem halben Jahr finden hier wieder gesellige Schifffahrten statt. Viele Menschen in Wuhan äußern sich heute selbstbewusst, patriotisch und zufrieden mit ihrer Regierung. Nachdenkliche, kritische Stimmen hört man auch. Aber nur wenige wollen sich offen äußern. Vor allem dann nicht, wenn ihre Meinung von der offiziellen Linie der kommunistischen Staats- und Parteiführung abweicht.

Chinas Propaganda suggeriert derweil seit Wochen, das Virus sei vermutlich aus dem Ausland nach Wuhan eingeschleppt worden. Der Wildtiermarkt, zu dem die ersten Krankheitsfälle zurückverfolgt werden konnten, ist geräumt. Und da, wo die Regierung Anfang 2020 im Eiltempo ein Krankenhaus zur Behandlung von Corona-Patienten hatte hochziehen lassen, befindet sich jetzt eine Ausstellung zur Erinnerung an den Kampf gegen SARS-CoV-2. Ist also alles wieder normal?

Autor: Steffen Wurzel

Redaktion: Julia Lührs