Die Pop-Formel: Wie schreibt man einen Hit?

Sie sind auf Ewigkeit in unserem Gehirn verankert, die supereingängigen Melodien der erfolgreichsten Songs aller Zeiten. Wir sprechen von "Feel" von Robbie Williams, "Enjoy the Silence“ von Depeche Mode, "Song 2" von Blur, "Nine Million Bicycles" von Katie Melua oder "Don't Look Back in Anger" von Oasis. Wir alle haben eigene Erinnerungen an Momente, in denen wir die Songs gehört haben, die in unserem Kopf mit der Melodie, dem Gesang oder dem Beat verschmelzen. Die Geschichte eines Lieblingssongs ist immer individuell, für Songschreiber und -hörer. Aber gibt es auch etwas, das Lieblingssongs gemeinsam haben? Wie schreibt man so einen unvergesslichen Song? Und was macht einen Hit zu einem Hit? Gibt es so etwas wie eine Pop-Formel?

Diesen Fragen stellen sich Musik-Experten: Pop-Dozent Volkmar Kramarz und das selbsternannte Musical Genius Chilly Gonzales. Sie klären die Parameter, die einen Pop-Song ausmachen: Struktur, geniale Einfachheit, Akkordfolgen und angesagte Produktionstrends – und wie diese sich über die Jahrzehnte verändert haben. Musiktechnologie-Experte Stephan Baumann befasst sich mit der Frage, ob jeder Mensch heute mit der richtigen Software oder der Hilfe von Künstlicher Intelligenz einen Hit landen kann.

Autoren: Fridolin Menzel und Marc Mühlenbrock

Redaktion: Valentina Dobrosavljević