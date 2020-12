Weihnachtslieder ohne Christkind

Welche Musik ist an Weihnachten die beliebteste? Muss es wirklich immer religiöse Weihnachtsmusik sein? Ist es wichtig, dass Krippe, Christkind und Weihnachtsstern drin vorkommen – oder darf es genausogut "Christmas Pop" sein? Ist einer, der noch Oh Tannenbaum unterm Tannenbaum singt, zu retro, um nicht zu sagen: verstaubt? Und ist Last Christmas womöglich schon wieder musikalischer Kitsch von gestern? Worum geht es in diesen englischsprachigen Weihnachtssongs eigentlich?

Neugier genügt hat eine Musiklehrerin besucht, die sich lieber Bachs Weihnachtsoratorium widmet, während ihre Schüler "Morgen kommt der Weihnachtsmann spielen wollen". Und einen DJ, der sich zweimal überlegt, was er Weihnachten auflegt. Ein Brauchtumsforscher hadert mit Weihnachtspop, und der Liedermacher Rolf Zuckowski erzählt, wie es zur Weihnachtsbäckerei kam.

Autor: Guido Meyer

Redaktion: Beate Wolff