me too, meine Tochter und ich

Bis heute kann fast jede Frau eine Geschichte von erfahrener sexueller Belästigung erzählen. Denn es sind nicht vor allem die dunklen Angstecken, also die unbeleuchteten Areale, Parks oder U-Bahnhöfe, in denen Frauen sich vor Männern fürchten müssen. Sexismus gibt es im Alltag, in der Arbeitswelt und im privaten Raum.

Was geschieht aber, wenn einem selbst oder einer nahe stehenden Person derartiges widerfährt? Wie geht man damit um, wenn die eigene Tochter diese Erfahrung machen muss?

Autorin: Barbara Geschwinde

Redaktion: Valentina Dobrosavljević