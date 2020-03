In Warteschlangen, Warteräumen und Wartezonen werden wir oft ungeduldig und wütend. Warten kann quälen. Deshalb haben viele Menschen verlernt, diesen Zustand zu ertragen. Man kann das beobachten, wenn Fußgänger an der Ampel stehen und nicht mal die rote Phase durchhalten, ohne auf ihr Handy zu schauen. In Wartezimmern liegen Zeitschriften aus, es läuft der Fernseher.

Aber wer die Kunst des Wartens nicht beherrscht, dem geht auch Gelassenheit verloren. Und die Vorfreude, sagt der Journalist Timo Reuter, der ein Buch zum Warten geschrieben hat: „Warten, eine verlernte Kunst". Er betrachtet das Warten als Sandkorn im Getriebe der pausenlosen Verwertungsmaschine.

Autorin: Martina Meißner

Redaktion: Julia Lührs