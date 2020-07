Venedig nach dem Rekord-Hochwasser

Besonders im Winter ist "Acqua Alta", Hochwasser und Überschwemmungen in der Lagunenstadt Vendedig üblich. Doch die außergewöhnlich starke und hohe Flut im November 2019 verursachte Folgen, die die Stadt bis heute beschäftigten. So ist etwa eins der berühmtesten Gebäude der Stadt, der Markusdom, durch die Wassermassen schwer beschädigt. Viele Ladenbesitzer haben alles verloren. Zusätzlich hat Vendeig mit den aufgrund der Corona-Pandemie in Italien ausbleibenden Tourist*innen zu kämpfen. Ursache des "Acqua Alta" dürfte unter anderem der Klimawandel sein. Ein weiterer Faktor scheint ausgerechnet das Hochwasserschutzsystem "Mose" zu sein, das seit vielen Jahren im Bau ist und eigentlich den notwendigen Schutz bringen soll. Viele Venezianer*innen hatten schon die Hoffnung verloren, dass es jemals kommt – die Generalprobe am 10. Juli 2020 war jedenfalls erfolgreich, zum ersten Mal war Venedigs Lagune für kurze Zeit vom Meer getrennt.

Autorin: Lisa Weiß

Redaktion: Jessica Eisermann