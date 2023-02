Unterwegs mit Brings im Kölner Karneval

Seit vielen Jahren sind Brings als Rockband eine große Nummer – und im Kölschen Karneval als eine der angesagtesten Bands quasi im Dauermodus und rund um die Uhr "on". So auch in dieser Session, in der endlich wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden kann.

Weiberfastnacht ist für die Musiker der wohl anstrengendste Tag: Mittags startet der Tourbus, sechs Auftritte sind geplant. Das Spektrum reicht von den größten Kölner Veranstaltung-Stätten wie der Köln-Arena oder dem Tanzbrunnen bis hin zu einer klitzekleinen Bühne in einem Brauhaus. Exklusiv dabei, auch "backstage": Reporter Daniel Schlipf.

Wie bereiten sie sich auf die Auftritte vor – die Männer im Schotten-Karo? Wie kommen sie bei den Jecken an? Was passiert im Tour-Bus zwischen den Auftritten? Welche Lieder sind besonders gefragt und: Gibt es auch schon mal Zoff zwischen den Bandmitgliedern? Wir nehmen Sie mit hinter die Kulissen!

Autor und Reporter: Daniel Schlipf

Redaktion: Heiko Hillebrand