Die Parallelwelt der Tributebands

Der Anfang war am Ende – am anderen Ende der Welt in Australien. Weil es die großen Stars auf ihren Tourneen selten bis runter nach Down Under schafften, kamen die Aussies auf die Idee, Pop- und Rock-Helden einfach zu klonen. Unter Musikexperten gilt Australien deshalb als die Wiege der Tributebands.

Im Gegensatz zu Coverbands, die Originale auch schon mal verfremden, bemühen sie sich um den Originalsound eines Vorbilds, ab und zu sind sie auch optisch vom großen Vorbild kaum zu unterscheiden. Und manche von ihnen sind schon seit Jahrzehnten auf Tour. Oft länger als ihre Vorbilder.

Steffi Schmitz und Oliver Rustemeyer haben sich auf boomenden Tribute-Festivals umgehört, sehr spezielle Konzertreihen besucht und auch mit Bookern über diesen Markt gesprochen. Mit dabei: internationale Nachahmer von Kiss, Seeed oder The Cure.

Autor:innen: Steffi Schmitz und Oliver Rustemeyer

Redaktion: Jonas Klüter