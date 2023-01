Die traurige Vergangenheit meiner Wohnung

In dem Kölner Mehrfamilienhaus, in dem Larissa Schmitz heute mit ihrer Familie lebt, wohnte vor mehreren Jahrzehnten eine jüdische Familie. Mutter, Vater, zwei Töchter. Jeden Tag läuft die Journalistin über die Stolpersteine mit ihren Namen vor der Haustür. Dadurch ist die verschwundene Familie indirekt in ihrem Leben präsent und sie möchte sich der Geschichte ihrer Wohnung nähern.

Historische Fakten kann sie gut recherchieren. Schwieriger ist die Suche nach persönlichen Erinnerungen an die Familie. Larissa Schmitz reist 2018 nach Belarus, an den Ort ihrer Ermordung. Als Teil ihrer Suche stellt sie die Namen der Familienmitglieder auf eine Genealogie-Seite. Dadurch erreicht sie eine E-Mail aus Amerika, geschrieben von der Tochter des Cousins der Vormieter.

Es folgen erschütternde Erkenntnisse über eine große Kölner Familie, ein langer E-Mail-Austausch, spannende Recherchen und ein Besuch aus den USA. Ein zweiteiliges Feature über die Suche nach Erinnerungen an die ermordeten Nachbarn.