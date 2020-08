Steine mit Botschaften auf Wanderschaft

Auf der ganzen Welt gibt es mittlerweile virtuelle "Steinegruppen", Gruppen bei Facebook, in denen Fotos von ausgelegten, ausgewilderten und auch gefundenen und wieder auf Reise geschickten Steinen gepostet werden. Mal stehen motivierende Nachrichten in Schönschrift darauf, mal nur Worte wie "Liebe", "Glück" oder "Freiheit". Einige sind sehr fein und kunstvoll bemalt und die Motive und Bilder tragen inspirierende Botschaften. Daraus entstehen zuweilen bewegende Geschichten, die in Facebook-Gruppen wie "#Wandersteine", "Küstensteine" oder "ElbStones" erzählt werden. Die Steine machen Mut, zaubern deprimierten oder traurigen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht oder liegen oft einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Grund genug für Viele jede Menge Herzblut in das aufwändige Bemalen zu stecken. Der gute Zweck geht manchmal noch viel weiter, wenn ein Wanderstein, wie viele sie nennen, einem gebeutelten Unternehmen helfen soll oder zum Spendenaufruf wird.

WDR-5-Reporterin Julia Batist verfolgt die Spur der Steine zurück bis in die USA, wo Megan Murphy lebt, die Erfinderin dieses kunstfertigen und ermutigenden Hobbies. Und sie begleitet Menschen, für die die Steine eine ganz besondere Bedeutung haben.

Autorin: Julia Batist

Redaktion: Jessica Eisermann