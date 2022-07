Stadt-Land-Farming: Wo wächst unsere Nahrung der Zukunft?

Tomaten auf dem Balkon, ein Hochbeet an der Terrasse, Salat und Kohl im Garten am eigenen Haus oder am Stadtrand – spätestens seit Corona ist es sehr hip, zum Ackerhelden zu werden. Allerorten wird gejätet, gegraben, gepflanzt – und experimentiert.

Und mit dem Ukraine-Krieg und den explodierenden Lebensmittelpreisen hat die Lust am Gärtnern noch einmal eine ganz neue Dimension bekommen. Stichwort: Selbstversorgung, Autarkie!

Wo wird geackert bei uns in NRW? Welche Ideen zum Gärtnern gibt es in der Stadt und auf dem Land? Michael Westerhoff und Corina Wegler haben Beispiele gesucht und gefunden.

Autorin: Corina Wegler; Autor: Michael Westerhoff

Redaktion: Heiko Hillebrand