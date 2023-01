Sprüche und Lebensweisheiten

"Auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner", "An Apple a day keeps the doctor away", "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold" – Sprüche und Redewendungen begleiten die Menschheit schon lange Zeit. So soll Konfuzius vor 2.500 Jahren gesagt haben: "Der Weg ist das Ziel" – Ein Redewendung, die bis heute weit verbreitet ist und Menschen in ihrem Leben begleitet. Wir lesen sie in Kalendern, hören sie im Radio oder Podcast. Manche backen sie in Kekse oder verschicken sie auf Postkarten: Wie auch immer: Sprüche, Lebensweisheiten, Redewendungen und Zitate begegnen uns überall.

Ein Spruch auf der Berliner Bauer

Viele Sprüche sind im Laufe der Zeit in der Belanglosigkeit verschwunden, doch so mancher Spruch hat auch ein Menschenleben geprägt. Unser Autor nimmt Sie mit auf einen Rundgang durch das Reich der Sprüche. Machen Sie sich gefasst auf eine besondere "Hausführung".

Autor: Kolja Sand

Redaktion: Heiko Hillebrand