Spiritualität: Sinnsuche auf Social Media

Wer spirituell lebt, sucht Sinn in dem, was weder rational erklärbar ist noch wissenschaftlich belegt werden kann. Spiritualität ist nicht gleichzusetzen mit Religiosität und auch kein neues Phänomen. Schon früher kamen spirituelle Themen wie Achtsamkeit, Nachhaltigkeit und Persönlichkeitsentwicklung mehr und mehr in Mode. Alles Werte, die heute insbesondere in der jüngeren Generation einen hohen Stellenwert haben.

Neu ist aber, dass Spiritualität zunehmend auf Social Media praktiziert wird. Auf YouTube, Instagram oder TikTok werden reichlich Inhalte zu spirituellen Themen verbreitet. Dort folgen einige Hundert bis Hunderttausende ihren "Influencer:innen". Früher wären sie "Gurus" genannt worden. Und wie die meisten Influencer lassen sie sich auch von Unternehmen für Werbung bezahlen. Wie passt das zusammen?

Autorin: Sofie Czilwik

Redaktion: Vera Kern (SWR) / Beate Wolff