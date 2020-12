Spenden mit Verstand oder Gefühl?

Jährlich spenden Menschen in Deutschland mehrere Milliarden Euro an Hilfsorganisationen, Kirchen und Religionsgemeinschaften. Bei Katastrophen wie dem Brand des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos oder auch zu Weihnachten finden sich überall Spendenaufrufe. Appelliert wird dabei meist an Mitleid – oft lässt sich nicht nachvollziehen, wie viel welches Projekt tatsächlich an den Verhältnissen vor Ort verändern kann.

Einen anderen Ansatz verfolgen die Anhänger des Effektiven Altruismus. Dabei geht es darum, so sinnvoll und wirksam wie möglich zu spenden. Lässt sich das persönliche Gefühl denn einfach so aus der Spendenentscheidung ausklammern? Und warum spenden Menschen überhaupt?

Autorinnen: Sarah Emminghaus und Julia Regis

Redaktion: Jessica Eisermann