Die SPD im Osten

"Unsere Freunde in aller Welt seien versichert, dass der Sozialismus auf deutschem Boden, in der Heimat von Marx und Engels, auf unerschütterlichen Grundlagen steht", erklärt Erich Honecker am 7. Oktober 1989 im Palast der Republik. Während die SED -Parteispitze ungeachtet der in den Westen geflüchteten Menschen den 40. Jahrestag der DDR feiert, treffen sich 43 Bürger im Pfarrhaus Schwante und gründen vor den Toren Berlins eine sozialdemokratische Partei. Es ist die erste nach demokratischen Regeln gegründete Partei in der DDR. "Die Opposition in der DDR gewinnt an Boden", verkündet die westdeutsche Tagesschau an diesem Abend.

Die neuen Sozialdemokraten wollen das Machtmonopol der SED brechen und für eine parlamentarische Demokratie auf dem Gebiet der DDR kämpfen. Die erste Enttäuschung erfolgt bei der ersten freien DDR-Parlamentswahl am 18. März 1990, die SPD erreicht nur knapp 22 Prozent der Stimmen. Heute würde die ostdeutsche SPD über dieses Ergebnis jubeln. Statt sich als soziale Volkspartei zu etablieren, verlieren die Sozialdemokraten in 30 Jahren immer mehr Stimmen an die Linken und in den letzten Jahren auch an die AfD .

Autor: Sven Kästner

Redaktion: Regina Tanne und Julia Lührs