Aus dem Flugzeug das Weltall beobachten

Es gibt Sternwarten, die von der Erde aus in ferne Galaxien schauen. Und dann gibt es Teleskope, die vom Weltall aus ihre Beobachtungen an Wissenschaftler:innen auf die Erde schicken – wie das Hubble-Teleskop, das in rund 550 Kilometern Höhe um die Erde kreist und uns mit spektakulären Bildern von Sternen und Planeten überrascht.

Der leitende Teleskop-Ingenieur Oliver Zeile vor dem Teleskop im Flugzeuginnern

Doch es gibt nur ein Teleskop, das von einem Flugzeug aus Weltall-Daten sammelt: Das ist SOFIA! Die Buchstaben stehen für Stratosphären-Observatorium-Für-Infrarot-Astronomie. Diese Weltraumbeobachtung ist ein transatlantisches Projekt der amerikanischen Weltraumbehörde NASA in Kooperation mit dem deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

Das Instrument wird mit flüssigem Helium gekühlt

Die SOFIA-Flüge sind spektakulär. Der Start mit dem umgebauten Jumbo-Jet erfolgt von einem Rollfeld in Kalifornien. Und dann geht es ab in den Abend- und Nachthimmel über dem Pazifik. Unsere Autorin hat einen der raren Plätze an Bord bekommen.

Autorin: Kerstin Zilm

Redaktion: Heiko Hillebrand