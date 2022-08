Sehnsuchtsort Schrebergarten

Wo schmecken die Tomaten am besten? Viele sagen: in Italien. Die Besitzer von Klein- oder Schrebergärten sagen: bei uns. Das Konzept Schrebergarten passt heute eher zu einer Selbstversorgermentalität als zum biederen Heckentrimmer-Typen. Und dann sind da noch Krieg, Inflation und Energiekrise. Ein allgemeiner Hunger nach Zerstreuung, Alltagsflucht und Achtsamkeit breitet sich aus.

Welche Rolle spielt der Schrebergarten dabei? Wie gestalten Kleingärtner und Kleingärtnerinnen im Jahr 2022 ihr Parzellen-Leben? Wie groß sind die Unterschiede zwischen jungen und älteren Pächtern? Und ist Kleingartenverein eigentlich gleich Kleingartenverein?

Autor Robert Meyer besucht eine sehr große Anlage in Düsseldorf und eine kleine in Köln. Hier trifft er sowohl Menschen, die seit Jahrzehnten die selbe Parzelle bewohnen, als auch die, die vor ein paar Monaten erst gekommen sind. Rentner, junge Paare, Familien, und Menschen in der Mitte des Lebens – sie alle erzählen von ihrem Kleingartenleben im Jahr 2022.

Redaktion: Beate Wolff