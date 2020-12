50 Jahre Schulmädchen-Report

Gefakte Dokumentationen, in denen angebliche "Schulmädchen" über alles reden, nur Sex im Kopf haben und Männer verführen, die doppelt so alt wie sie sind. Episoden im Lehrerzimmer, auf dem Heuboden oder im Schulbus illustrieren die immer gleiche Geschichte. Schulmädchen-Report-Produzent Wolf C. Hartwig wurde reich mit diesen Filmen, machte das Geschäft seines Lebens. Billig produziert in Wohnzimmern oder draußen an den Münchner Isarauen, mit Laiendarstellerinnen, die zehn bis 15 Jahre älter waren als ihre Rollen. Zopfspangen und Kniestrümpfe machten aus ihnen Lolitas und legitimierten den sexuellen Blick auf Minderjährige.

Oswalt Kolles Aufklärungsfilme hatten den Weg bereitet. Erst die Aufhebung des Pornografieverbots 1975 und die Eröffnung ausgewiesener Sexkinos und Videotheken bremste den Sexfilm im Kino aus. Andrea Burtz blickt zurück auf die Filmreihe der Schulmädchen-Reporte, die heute wie damals nicht nur gegen den guten Geschmack verstößt.

Autorin: Andrea Burtz

Redaktion: Jessica Eisermann