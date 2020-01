Kleine Nachtmusik: Schlaf- und Wiegenlieder

Der Schlaf, der uns Nacht für Nacht überfällt, ist ein seltsamer Zustand. Erwachsene beschäftigt das meist nicht weiter. Sie sind sich sicher, dass sie wieder aufwachen werden. Bei Kindern ist das anders. Das Zubettgehen kann sie ängstigen. Schlaf- oder Wiegenlieder helfen ihnen, in das Reich der Träume hinüberzukommen. Am besten gehalten in den wiegenden Armen der Eltern. Aber was passiert da genau? Wie wirken Schlaflieder im Hirn? Was hat selbst große Komponisten gereizt, sich an den ursprünglichen Volksliedern zu versuchen? Und wer singt heute noch Gute-Nacht-Lieder?

Autorin: Jane Höck

Redaktion: Moritz Folk