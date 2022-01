Rechtschreibung – wozu?

Seit Jahren streiten sich Expert:innen darüber, was die beste Methode ist, um Rechtschreibung zu lernen. "Schreiben nach Gehör" motivert die ganz kleinen Grundschulkinder, sich einfach mitzuteilen; die Regeln lernen sie dann später dazu – sagen die einen. Andere wollen herausgefunden haben: Die besten Ergebnisse zeigt die "Fibelmethode", das klassische Pauken nach strengen Regeln von Anfang an.

Während die Didaktiker:innen streiten, zeigen Studien immer wieder: Die Rechtschreibkompetenz nimmt weiter ab. Und zwar nicht nur bei Kindern. Auch die Ergebnisse der Studien unter Lehramtsstudierenden sind erschreckend. Die wenigsten können die zentrale These eines Textes erfassen und wiedergeben, so das Ergebnis einer Langzeituntersuchung der Uni Duisburg-Essen. Um die sprachlichen Fähigkeiten angehender Lehrerinnen und Lehrer steht es also nicht gut. Genau wie um die Vermittlungskompetenz in Sachen Rechtschreibung. Was sind die Gründe dafür, dass die Rechtschreibung immer schlechter wird?

Autorin: Andi Ueding

Redaktion: Gundi Große