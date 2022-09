Rassismus im Profisport

Das Thema Rassismus wird im Sport oft auf die extreme Rechte reduziert. Doch Rassismus ist tief in den Strukturen verankert. Viele Menschen glauben, dass Läufer und Läuferinnen aus Subsahara-Afrika mehr Ausdauer haben und afroamerikanische Basketballer:innen höher springen als ihre Weißen Kollegen:innen. Laut einer Studie assoziieren TV-Kommentator:innen Schwarze Fußballer überdurchschnittlich oft mit Kraft, während sie Weiße Spieler mit Intelligenz verbinden.

In vielen Sportligen sind Schwarze Athlet:innen überrepräsentiert, aber in Führungsgremien fehlen sie. Erst seit Kurzem vernetzen sich Sporttreibende, um über Symbolik hinaus auf das Problem aufmerksam zu machen. Was könnten die nächsten Schritte sein? Wie äußert sich der strukturelle Rassismus der Gesellschaft im Sport?

Autor: Ronny Blaschke

Redaktion: Moritz Folk