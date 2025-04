Immer wieder berichten Menschen von einem musikalischen Moment, der ihr Leben verändert hat. Ein Konzert, ein Clubbesuch, ein bestimmtes Lied. Ein Moment, in dem sie zum ersten Mal Musik gehört haben, die sie seitdem nicht mehr losgelassen hat. Am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main wurden solche Erlebnisse, solche "musikalischen Schlüsselmomente", erstmals wissenschaftlich untersucht.

Welche Rolle spielen sie bei der Entwicklung des Musikgeschmacks? Und was ist dran an Klischees wie "Klassikhörer sind alt und gebildet" oder "Popmusik ist was für junge Leute"?

Autor: Sebastian Wellendorf

Redaktion: Jessica Eisermann