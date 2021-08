Ohrwürmer – Behalten oder loswerden?

Am morgen beim Zähneputzen, auf dem Weg zur Schule oder ins Büro: Ohrwürmer können gute Laune machen und beschwingt durch den Tag tragen. Ohrwürmer sind aber auch extrem ansteckend und zwingen fast schon zum Mitsingen. Vor allem nachts entfaltet der kleine Plagegeist Folterpotential. Erst hindert die akustische Dauerschleife am Einschlafen und dann lässt sie die gerade Eingeschlummerten immer wieder aus dem Schlaf hochfahren: "Aaahhh, nicht schon wieder!" So ein Ohrwurm gleicht der festgefahrenen Nadel in der Rille einer Schallplatte.

Eckart Altenmüller, der deutsche Ohrwurmexperte spricht von einer kreisenden Dauereregung im Hirn. Der Ohrwurm fährt Karussel. Das macht uns besoffen vor Glück, ganz dusselig im Kopf, teils nervös und sogar aggressiv. Woher kommt die musikalische Dauerschleife im Kopf? Entwickelt sich der Ohrwurm im 21. Jahrhundert zur neuen Plage, oder ist er eine vom Aussterben bedrohte Art?

Autorin: Jane Hoeck

Redaktion: Beate Wolff