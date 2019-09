Truman Capote war längst ein erfolgreicher Schriftsteller als "In Cold Blood" (deutscher Titel: "Kaltblütig) erschien. Mit "Die Grasharfe" und "Frühstück bei Tiffany" hatte er Besteller geschrieben, leichte Society-Stories, die auch als Filme zu Blockbustern wurden. In "Kaltblütig" erzählt er die Geschichte eines unbegreiflichen Verbrechens: Der Roman handelt von der grausamen Ermordung einer geachteten Familie in Holcomb, Kansas, im November 1959 durch Einbrecher. Es ist eine wahre Geschichte. Truman Capote hat monatelang für sein Buch recherchiert, insgesamt 9000 Seiten an Notizen zusammengetragen und selbst noch mit den zum Tode verurteilten Tätern gesprochen.

Der Autor nannte sein Buch "a non-fiction novel", einen "Tatsachenroman", also eine Mischung aus Fiktion und Wahrheit. Im Untertitel wurde es als "wahrheitsgemäßer Bericht" ausgewiesen. Tatsächlich bedient sich Capote in seinem Buch bei Mitteln der Literatur, sowohl in der Sprache als auch in der Erzählperspektive. – Die Grenze zwischen Journalismus und Fiktion war gefallen.

Autor*in: Albert Wiedenhöfer

Redaktion: Gundi Große