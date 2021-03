Leverkusen sucht seine Mitte

Wie kann die City belebt werden?

So beteiligt sich die Chemiestadt an einem bundesweiten Projekt zur Zukunft der Innenstädte, das vom Fraunhofer Institut in Stuttgart wissenschaftlich begleitet wird. Bei dem Austausch geht es vor allem um neue Konzepte für den öffentlichen Raum. Außerdem sollen im Rahmen sogenannter Reallabore Eingriffe in die Gestaltung der Innenstädte und in die Stadtgestaltung erprobt werden, um für mehr Lebensqualität in der City zu sorgen.