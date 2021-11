Der wundersame Nacktmull

Der Nacktmull könnte der Menschheit nutzen – wenn wir mehr darüber wüssten, warum er so resistent ist. Im Leibniz-Institut für Wildtierforschung werden die außergewöhnlichen Säugetiere systematisch beobachtet und untersucht. Sie sind nur zehn Zentimeter groß, haben kein Fell, eine faltige, schrumpelige Haut und martialisch aussehende Schneidezähne. Gemessen am Körpergewicht und umgerechnet auf ein Menschenleben, werden sie gut 800 Jahre alt. 400 Nacktmulle leben hier in 12 Kolonien, weitgehend artgerecht in verzweigten Tunneln. So wie in ihrer Heimat, den Halbwüsten Ostafrikas, zum Beispiel in Somalia, wo sie fast vollständig ausgerottet sind, weil sie dort großflächig die mageren Ernten vernichtet haben.

Im Forschungslabor, in den langen Röhren und Gängen aus Plexiglas, geht es lebhaft zu. Die wundersamen Nager grunzen und piepen, rennen gleichschnell vor- und rückwärts und schlagen Purzelbäume. Nebenan befindet sich der OP-Raum. Aber Tierversuche werden hier nicht gemacht. Operationstisch und Narkose-Gerät dienen anderen Zwecken. Genau wie sie es in der Wildnis auch machen, zerbeißen Nacktmulle sich bei Kämpfen um Hierarchie und Macht gegenseitig die Knochen und die Organe. Der Leiter der Forschungs-Station, Prof. Thomas Hildebrandt, flickt die Krieger wieder zusammen – wenn es noch möglich ist. Tragisch sei es, meint er, uralt werden zu können und dann in einem banalen Krieg zu sterben.

Autorin: Anja Kempe

Redaktion: Gundi Große