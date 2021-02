Stimmungsmusik und Playlists – der neue Pop?

In Deutschland wurden 2013 knapp sechs Milliarden Stücke gestreamt. 2019 waren es schon über 100 Milliarden. Streamingdienste wie Apple Music, Spotify, Deezer und Co. verändern, wie Menschen Musik hören. Die Playlist ist zum Zentrum der Popmusik geworden. Stimmungsbasierte Playlists wie "Chill Hits", "Wintergefühle" oder "Stimmungsmacher" werden dabei besonders oft gehört. Es geht also immer weniger um ein bestimmtes Genre und um die einzelnen Künstlerinnen und Künstler. Die Streamingdienste machen Musik zu einem Hintergrunderlebnis, das die eigene Stimmung beeinflussen soll. Dadurch verändert sich auch der Pop selbst.

Autorin: Ina Plodroch

Redaktion: Jessica Eisermann