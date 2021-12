Mittelamerika – Flucht vor Covid und Klimawandel

Seit Beginn der Pandemie haben die sozialen Konflikte in Ländern wie Honduras, El Salvador und Nicaragua zugenommen. Die Arbeitslosigkeit in den ohnehin schwachen Volkswirtschaften ist weiter gestiegen, vielen Familien fehlt das Einkommen zum Überleben. Die Konsequenz: Sie verlassen ihre Heimat in Richtung Norden in der Hoffnung, in Mexiko und vor allem in den USA ein besseres Leben zu finden.

Aber da sie sich nicht primär aus Angst vor Verfolgung und Gewalt auf den Weg machen, haben sie – entsprechend der Genfer Flüchtlingskonvention – kein Recht auf Asyl. Ihre Not ist groß, auch weil die Folgen des Klimawandels immer deutlicher zu spüren sind. Wo früher Felder bestellt werden konnten, herrscht heute Trockenheit und Dürre. So machen sie sich auf den Weg, trotz aller Gefahren. Weil der Weg die Menschen mitten durch den Dschungel führt, wo sie gefährdet sind, von Banden überfallen zu werden, gilt die Route zwischen Kolumbien und Panama inzwischen als der gefährlichste Flüchtlingspfad der Welt.

Autor: Andreas Boueke

Redaktion: Gundi Große